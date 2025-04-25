WP узнала о прогрессе Европы в попытках призвать Киев отказаться от территорий

Представители европейских государств добиваются прогресса в попытках убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от части территорий для мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 25 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

«Европейцы призывают Зеленского признать вероятность того, что Украине придется отказаться от территории в рамках соглашения. В среду они добились прогресса в этих усилиях», — говорится в материале издания.

Кроме того, в газете добавили, что участники переговоров по разрешению украинского конфликта приходят к осознанию, что Киев готов «смириться» с возможными уступками и признать Крым территорией РФ, если от него не потребуют юридически подтвердить это.

Источник издания также отметил, что украинское руководство беспокоится по поводу будущих действий США в вопросе урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил, что у Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и в целом «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине», подчеркнул он.