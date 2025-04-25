Названы любимые курорты Крыма у россиян

Южный берег Крыма стал самой популярной зоной для отдыха у туристов, у которых уже сложились определенные предпочтения при выборе полуострова в качестве поездки в отпуск. Об этом рассказал 25 апреля министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в рамках пресс-тура «Расцветай в Крыму», организованного ведомством.

«На эту часть полуострова приезжает более 50% гостей. Следом уже идут Западное побережье (25%) и Восточное (15%) — Востребован и центр полуострова — Бахчисарайский и Симферопольский районы», — добавил министр.

Он уточнил, что туристы стали бронировать летний отдых в Крыму еще в октябре прошлого года, что говорит об увеличении глубины бронирования. Этому способствовало увеличение лага бронирования железнодорожных билетов до 90 дней и акции на раннее бронирования в отелях полуострова.

14 апреля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин сообщил в пресс-центре МИЦ «Известия» на пресс-конференции «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники», что основная масса российских туристов отправится в майские праздники на юг. По количеству бронирований лидирует Краснодарский край — 20–33%. Также активно бронируют азовское побережье — там рост от 15%. Что касается Крыма, то туристический поток на полуостров вырос на 80% по сравнению с прошлым годом.