Косметолог назвала приводящие к раннему старению ошибки при уходе за кожей
Многие женщины совершают ошибку, используя SPF-крем только летом. Об этом врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова заявила в пятницу, 25 апреля.
«Это первая ошибка, потому что у нас есть ультрафиолетовые лучи, которые круглогодично воздействуют. Они проникают через стекла офисов, машин и запускают процесс окисления, вырабатывают в коже свободные радикалы, которые действуют повреждающе — это называется фотостарение», — объяснила косметолог в беседе с «Радио 1».
По словам эксперта, на кожу также влияет угарный газ и автомобильные выхлопы.
«Кожа в городе находится в состоянии хронической гипоксии, то есть ей не хватает питательных веществ. Из-за этого она начинает выглядеть тускло, появляются морщины, то есть происходит преждевременное старение кожи», — рассказала косметолог, добавив, что нужно чаще бывать в лесах и парках.
Кроме того, Алифанова подчеркнула, что правильный уход нужно выбирать, ориентируясь на тип своей кожи и консультируясь с врачом-косметологом.
В свою очередь старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов рассказал «Известиям», что методика укрепления мышц лица с помощью специальных упражнений — фейсфитнес — может дать обратный эффект: усилить морщины или привести к асимметрии лица. Однако при грамотном подходе практика действительно может принести ощутимую пользу, отметил он.
Ранее, 13 марта, ведущий врач-косметолог, дерматовенеролог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман сообщил агентству городских новостей «Москва», что средства от акне с бензолом и бензоилом эффективны, но «капризны» к условиям хранения и транспортировки, поэтому не стоит приобретать их на маркетплейсах.