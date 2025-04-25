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Косметолог назвала приводящие к раннему старению ошибки при уходе за кожей

Косметолог Алифанова: SPF-крем надо использовать не только летом
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Фото: Global Look Press/XYZ PICTURES/imageBROKER.com
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Многие женщины совершают ошибку, используя SPF-крем только летом. Об этом врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова заявила в пятницу, 25 апреля.

«Это первая ошибка, потому что у нас есть ультрафиолетовые лучи, которые круглогодично воздействуют. Они проникают через стекла офисов, машин и запускают процесс окисления, вырабатывают в коже свободные радикалы, которые действуют повреждающе — это называется фотостарение», — объяснила косметолог в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, на кожу также влияет угарный газ и автомобильные выхлопы.

«Кожа в городе находится в состоянии хронической гипоксии, то есть ей не хватает питательных веществ. Из-за этого она начинает выглядеть тускло, появляются морщины, то есть происходит преждевременное старение кожи», — рассказала косметолог, добавив, что нужно чаще бывать в лесах и парках.

Кроме того, Алифанова подчеркнула, что правильный уход нужно выбирать, ориентируясь на тип своей кожи и консультируясь с врачом-косметологом.

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В свою очередь старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов рассказал «Известиям», что методика укрепления мышц лица с помощью специальных упражнений — фейсфитнес — может дать обратный эффект: усилить морщины или привести к асимметрии лица. Однако при грамотном подходе практика действительно может принести ощутимую пользу, отметил он.

Ранее, 13 марта, ведущий врач-косметолог, дерматовенеролог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман сообщил агентству городских новостей «Москва», что средства от акне с бензолом и бензоилом эффективны, но «капризны» к условиям хранения и транспортировки, поэтому не стоит приобретать их на маркетплейсах.

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