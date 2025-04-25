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СМИ сообщили об испытаниях норвежских военных разведчиков в Арктике

Bloomberg: Норвегия устроила испытания для группы разведчиков в Арктике
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Фото: Global Look Press/Steffen Trumpf
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Группа из 13 норвежских военных разведчиков отправилась в Арктику для выживания в экстремальных условиях в течение 100 дней. Об этом 25 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Солдаты норвежского полка военной разведки принимают участие в учениях по проверке влияния арктических условий на их снаряжение, тела и разум», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущая аналогичная экспедиция норвежских военных длилась вдвое меньше. По данным агентства, эти учения необходимы для оценки возможности европейских стран вести боевые действия в арктических условиях на фоне «усиления присутствия России в этом регионе».

Bloomberg отмечает, что сложности для военных создают не только сильный холод и другие природные условия, но и сбои в работе электронного оборудования и спутниковой навигации.

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27 марта президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО смотрят на Крайний Север как на плацдарм возможных конфликтов. Также он отметил, что Москва никогда никому не угрожала в Арктике, но следит за развитием ситуации.

В тот же день Путин сообщил, что количество российских военнослужащих в Арктике будет расти. Президент добавил, что Россия будет повышать боевые возможности Вооруженных сил (ВС) РФ и модернизировать объекты военной инфраструктуры в Арктическом регионе.

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