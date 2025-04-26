Инженер Якуб рассказал о первых днях работы по ликвидации аварии в Чернобыле

Военный инженер Анатолий Якуб, участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в беседе с «Известиями» поделился воспоминаниями о первых днях работы на месте аварии.

«Прежде всего надо было обеспечить саму станцию водой, электроэнергией, теплоснабжением. Помочь разместить солдат, офицеров, специалистов. Нужно было большое количество людей, а города Припять и Чернобыль были опасными для проживания, поэтому мы делали казармы — общежития для этих людей за 30-километровой зоной», — сказал Якуб.

По его словам, несмотря на тяжесть ситуации, работать было даже приятно — руководство страны, включая членов политбюро, обеспечивало ликвидаторов всем необходимым: техникой, материалами, людьми и финансированием. Это позволяло выполнять задачи оперативно и с полной отдачей.

«Мне запомнилась встреча с Владимиром Васильевичем Щербицким, первым секретарем Центрального комитета Украины, и он же член Политбюро ЦК КПСС. Умный мужик. <...> Он даже в чем-то помогал мне, прямо в выполнении тех или иных задач. И вот он вполне искренне сказал тогда: «Вот если бы мы все и всегда так работали, как сейчас, мы бы уже давно при коммунизме жили. Это было довольно яркое впечатление», — отметил Якуб.

Также, по словам ликвидатора, в радиоактивных зонах Чернобыля и Припяти почти сразу же появились мародеры.

«Тащили всё. Начиная телевизорами, заканчивая легковыми автомобилями, тракторами. Некоторые автомобили были обнаружены за Уралом. А что такое автомобиль? Грубо говоря, это железо, которое в результате взрыва заражено радиоактивными веществами и разносит их похлеще, чем ветер. Естественно, машина, даже «Волга», или «москвич», или еще что-то, которую нашли в Тюмени, фонит так же, как на станции. Это было очень опасно», — сказал Якуб, вспоминая случаи мародерства.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв прогремел на атомном реакторе РБМК-1000 энергоблока № 4, в результате чего в окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ. Согласно сведениям, предоставленным специалистами, причиной произошедшего стало грубое нарушение правил эксплуатации атомной станции, допущенное персоналом блока № 4.

В январе сообщалось, что один из главных ликвидаторов аварии на ЧАЭС — Евгений Козорезов — скончался на 79-м году жизни в Москве. После аварии он возглавлял мобильный отряд радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР, был награжден орденом СССР «Знак Почета» за проявленную гражданскую доблесть при ликвидации аварии.