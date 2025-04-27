Оториноларинголог рассказала о влиянии запахов на память, эмоции и болезни

В воскресенье, 27 апреля, в мире отмечается день обоняния — одного из важнейших чувств человека, с древних времен помогавшего ему выживать и искать партнеров. Врач-оториноларинголог, аспирант кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Гая Лебедева рассказала «Известиям», почему запахи влияют на память и эмоции, чем пахнут туберкулез и дифтерия, с какими психическими нарушениями можно столкнуться, потеряв обоняние, а также как диагностировать нарушения обоняния и вылечить их.

Как рассказала специалист, запахи действительно помогают выбрать партнера с точки зрения генетической совместимости. Согласно проведенным исследованиям, люди интуитивно предпочитают запахи тех, кто имеет с ними различия в генах главного комплекса гистосовместимости.

«Это может быть связано с эволюционным механизмом, направленным на повышение иммунного разнообразия у потомства, что способствует его выживаемости. Поэтому если запах потенциального партнера кажется неприятным, это может говорить о потенциальной несовместимости», — заявила Лебедева.

Нередко запахи сильнее других стимулов влияют на эмоции и память и могут вызывать яркие, эмоционально насыщенные воспоминания даже спустя десятилетия.

«Связано это с тем, что центры, отвечающие за память и эмоции, — такие как гиппокамп и миндалевидное тело — находятся в лимбической системе головного мозга. Эта система тесно связана с обонятельными структурами, поэтому запах способен мгновенно запускать цепную реакцию воспоминаний и даже физиологических реакций: учащается пульс, изменяется давление, выделяются гормоны», — рассказала врач-оториноларинголог.

Такая особенность может использоваться в терапии как инструмент переработки травматического опыта при посттравматическом стрессовом расстройстве. Так, если какой-то аромат вызывает тревожные эмоции, под контролем специалиста можно попробовать изменить ассоциации, связанные с ним, и тем самым снизить негативное влияние.

«Также работа с обонятельными стимулами может быть полезна при борьбе с симптомами деменции. Идея в том, чтобы активизировать связи между эмоциями и памятью через знакомые запахи. Это способно помочь людям с когнитивными нарушениями восстанавливать доступ к воспоминаниям. Важно понимать, что такая ароматерапия скорее вспомогательный метод. Пока что она не имеет достаточной доказательной базы, чтобы можно было с уверенностью рекомендовать ее при тех или иных расстройствах. Но в числе дополнительных мер — почему бы и нет», — отметила Лебедева.

В прошлом врачи использовали запах, исходивший от пациента, в качестве одного из критериев для постановки диагноза. В настоящее время такой необходимости нет, однако бывает, что какие-то запахи, исходящие от человека, могут его насторожить и заставить обратиться к врачу. Самый известный из подобных примеров — запах ацетона. Он может указывать, что у человека развивается диабет, особенно если речь идет о декомпенсированном течении болезни.

«Запах возникает из-за накопления в организме кетонов, побочных продуктов метаболизма жиров, и ацетон — один из них. Аналогичный эффект может возникнуть и при так называемых кетодиетах, когда человек не потребляет достаточного количества углеводов — организм начинает использовать жиры как основной источник энергии, что и приводит к образованию кетоновых тел», — заявила эксперт.

Также с диабетом может быть связан запах, напоминающий прелые яблоки, — он указывает на гипогликемические состояния. Исходящий от человека запах, напоминающий уксус, может быть связан с туберкулезом, а запах испорченного мяса — с распадом раковых опухолей.

«Запах рыбы, в том числе исходящий от кожи, может сигнализировать о нарушениях обмена веществ или изменении состава микрофлоры. При дифтерии может появляться специфический гнилостный, сладковатый запах. Конечно, многие заболевания можно заметить по более явным симптомам. Но появление нехарактерного запаха изо рта или от тела — это веский повод проконсультироваться со специалистом», — заключила Лебедева.

5 апреля врач-стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев рассказал «Известиям», что неприятный запах изо рта в 80–90% случаев связан со стоматологическими проблемами. Однако иногда это говорит о заболеваниях лор-органов или проблемах с желудочно-кишечным трактом. Более 60% случаев связаны с анаэробными бактериями на спинке языка, выделяющими летучие сернистые соединения, — это может быть налет или зубной камень.