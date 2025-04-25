В Кремле не получали просьб помочь в урегулировании конфликта Индии и Пакистана
Индия и Пакистан пока не обращались к России за помощью в урегулировании своего конфликта. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Таких просьб не было», — сказал он ТАСС в ответ на вопрос о том, готова ли Россия оказать содействие в решении конфликта.
Он добавил, что президент России Владимир Путин пока не планирует проводить контакты с руководством Индии и Пакистана на фоне обострения ситуации в регионе.
В Индии недалеко от города Пахалгам 22 апреля произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Ответственность за произошедшее взял на себя «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.
МИД Индии 25 апреля опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана.
В тот же день министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал выдворить всех граждан Пакистана. По данным агентства ANI News, индийские министры и другие высокопоставленные чиновники страны проведут встречу по договору о водах Инда.