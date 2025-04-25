В Барселоне обнаружили обломки средневекового судна
Археологи при раскопках в Барселоне обнаружили обломки средневекового судна. Об этом 25 апреля пишет издание The Guardian.
«Археологи, проводившие раскопки на месте бывшего рыбного рынка в Барселоне, обнаружили фрагменты большой средневековой лодки, которая была поглощена водами каталонской столицы 500 или 600 лет назад», — говорится в материале.
Ученые наткнулись на корму большого судна, которое, возможно, затонуло во время шторма в XV или XVI веке, когда эта часть Барселоны еще находилась под водой. По словам экспертов, они надеются, что исследование старых досок и гвоздей поможет понять, как строились лодки в Средневековье.
Длина фрагмента лодки составляет 10 м в длину и 3 м в ширину. Ее пересекают десятки деревянных досок. Конструкция была скреплена деревянными и железными гвоздями.
Ранее в этот день сообщалось, что ученые обнаружили древнее захоронение молодой женщины высокого социального положения в Лиме в Перу. Уточняется, что обнаруженные останки принадлежат женщине в возрасте от 20 до 35 лет. Они были найдены на археологическом объекте Асперо в древнем рыбацком городе цивилизации Караль.