Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Общество
Взорвавшуюся машину в Балашихе начали эвакуировать
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Политика
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Мир
В Берлине запретят флаги России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая
Спорт
СМИ заявили о вероятности бойкота «Реалом Мадрид» финала Кубка Испании
Мир
Россия и Турция подчеркнули необходимость нормализации ситуации в Сирии и Газе
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Общество
В Новосибирске задержали мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах РФ

В Барселоне обнаружили обломки средневекового судна

The Guardian: в Барселоне обнаружили обломки средневекового судна
0
EN
Фото: Arqueòlegs.cat/Emiliano Hinojo
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Археологи при раскопках в Барселоне обнаружили обломки средневекового судна. Об этом 25 апреля пишет издание The Guardian.

«Археологи, проводившие раскопки на месте бывшего рыбного рынка в Барселоне, обнаружили фрагменты большой средневековой лодки, которая была поглощена водами каталонской столицы 500 или 600 лет назад», — говорится в материале.

Ученые наткнулись на корму большого судна, которое, возможно, затонуло во время шторма в XV или XVI веке, когда эта часть Барселоны еще находилась под водой. По словам экспертов, они надеются, что исследование старых досок и гвоздей поможет понять, как строились лодки в Средневековье.

Длина фрагмента лодки составляет 10 м в длину и 3 м в ширину. Ее пересекают десятки деревянных досок. Конструкция была скреплена деревянными и железными гвоздями.

Пепел с историей: изучение углей поможет восстановить древнюю историю
Какие открытия могут совершить археологи с помощью новаторской методики

Ранее в этот день сообщалось, что ученые обнаружили древнее захоронение молодой женщины высокого социального положения в Лиме в Перу. Уточняется, что обнаруженные останки принадлежат женщине в возрасте от 20 до 35 лет. Они были найдены на археологическом объекте Асперо в древнем рыбацком городе цивилизации Караль.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025