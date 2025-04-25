Взорвавшуюся машину в Балашихе начали эвакуировать
Машину, которая взорвалась в Балашихе рядом с многоэтажкой и стала причиной гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, начали эвакуировать. Кадры с места 25 апреля публикуют «Известия».
«Сейчас машину повезут на специализированную стоянку, дальше с ней продолжат следственные действия. Здесь с ней до сих пор продолжают работу следователи и криминалисты», — отметил корреспондент Алексей Целищев.
Ранее в этот же день взрыв машины произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе, в результате погиб генерал-лейтенант Москалик. Уточнялось, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала террористическим актом убийство Москалика.