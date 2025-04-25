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ЛПДР провела митинг-концерт в день рождения основателя партии Жириновского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ЛДПР провела в Москве митинг-концерт, посвященный началу избирательной кампании и 79-й годовщине со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского. Мероприятие состоялось 25 апреля.

«В этот день родилась целая историческая эпоха в русском парламентаризме, в русской законодательной власти», — заявил на церемонии депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Андрей Луговой.

В партии подчеркнули, что Жириновский в свое время давал очень много точных прогнозов, которые сбылись в реальности. Среди них: конфликт на Украине, обострение ситуации на Ближнем Востоке и противостояние Индии и Пакистана.

ЛДПР идет на выборы в Госдуму РФ с программой, включающей в себя позицию по таким вопросам, как демография, здравоохранение и защита русских и всех коренных народов России во всем мире. Руководитель фракции в нижней палате парламента Леонид Слуцкий пообещал, что политическая сила поможет в решении проблемы с нелегальной миграцией.

Также на концерте представители ЛДПР вручили партийные билеты волонтерам и ветеранам спецоперации по защите Донбасса.

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов 15 февраля заявил, что Жириновский еще в 2017 году предупреждал, что нацизм на Украине всколыхнет Европу. Депутат отметил, что решил опубликовать записку Жириновского на фоне последних событий, а ее содержимое назвал жестким и правдивым прогнозом.

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