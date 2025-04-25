Режим ЧС снят в 11 населенных пунктах Владимирской области
Режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за детонации боеприпасов, отменен в 11 населенных пунктах Киржачского района Владимирской области, за исключением поселка Барсово. Об этом 25 апреля сообщили на сайте администрации муниципалитета.
Согласно публикации, с 17:00 мск отменены ограничения на движение транспорта по автодороге 17К-8 от Киржача до пересечения с трассой А-108. Кроме того, режим ЧС снят в следующих населенных пунктах: поселки Мирный и Першино, деревни Храпки, Грибаново, Дворищи, Илейкино, участок Мележи, а также садовые некоммерческие товарищества (СНТ) «Звездный» и «Лужки».
В то же время режим ЧС сохраняется на территории жилого городка воинской части 54169-ВД в поселке Барсово. Его отмена возможна только после письменного согласования с командованием части.
Администрация также сообщила об организации выплат пострадавшим гражданам в рамках действующего регионального постановления.
Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.
Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы. 23 апреля губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что ситуация в Киржачском районе постепенно стабилизируется.