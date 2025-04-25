Разведка Индии предупредила о возможности новых терактов в Кашмире

Разведка Пакистана и террористические силы страны якобы планируют устроить еще несколько нападений в индийском штате Кашмир — как на туристов, так и на сотрудников полиции и спецслужб. Об этом 25 апреля сообщает телеканал News 18 India со ссылкой на источники в индийской разведке.

«Межведомственная разведка Пакистана (ISI) и связанные с ней террористические организации планируют провести больше нападений, нацеленных конкретно на туристов, неместных жителей, сотрудников полиции и кашмирских пандитов (ученые брахманы в Индии. — Ред.)», — сообщил источник СМИ.

Отмечается, что вероятными районами для атак могут стать Сринагар и Гандербал. Кроме того, возможны атаки на железнодорожную инфраструктуру и ее работников, сообщила индийская разведка.

22 апреля в Индии недалеко от города Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Ответственность за произошедшее взял на себя «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.

МИД Индии 25 апреля опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана. В тот же день министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал выдворить всех граждан Пакистана. По данным агентства ANI News, индийские министры и другие высокопоставленные чиновники страны проведут встречу по договору о водах Инда.