В Новосибирске задержали мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах РФ
В Новосибирске задержали мошенников за махинации с социальными выплатами в 59 регионах России. Об этом 25 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, мошенники предоставляли в ЗАГС и МФЦ поддельные документы о родах «вне медицинских учреждений» для последующего получения по ним различных социальных выплат, в том числе материнского капитала.
В результате мошеннических схем свыше 630 женщин незаконно получили социальные выплаты, а число преступлений превысило 700.
Уточняется, что возбуждено 229 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»).
В отношении организаторов и активных участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). 14 задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, 7 апреля, Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор жительнице города, которая обманом получала выплаты на несуществующих детей. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»). Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Причиненный государству ущерб женщина возместила в добровольном порядке.