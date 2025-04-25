Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Экономика
ЦБ РФ понизил прогноз по росту мировой экономики
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Политика
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Экономика
ЦБ РФ увидел возможность снизить ключевую ставку при укреплении рубля
Мир
Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
Мир
Россия и Турция подчеркнули необходимость нормализации ситуации в Сирии и Газе
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Общество
В Новосибирске задержали мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах РФ

СМИ указали на последствия для магазинов США из-за пошлин Трампа

NBC News: американцы могут столкнуться в магазинах с пустыми полками из-за пошлин Трампа
0
EN
Фото: TASS/imago/Levine-Roberts
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американские потребители могут столкнуться с пустыми полками магазинов, как во времена пандемии COVID-19, если пошлины президента США Дональда Трампа на китайские товары останутся на нынешнем уровне. Об этом 25 апреля сообщает телеканал NBC News.

«Среди товаров, которые, скорее всего, исчезнут с полок магазинов в ближайшие месяцы, будут недорогая обувь, одежда, игрушки и электроника, производство которых в значительной степени сосредоточено в Китае», — говорится в материале.

По информации телеканала, компании уже отменяют заказы на продукцию из Китая и останавливают новые сделки. Количество грузовых судов, которые должны прибыть в порт Лос-Анджелеса, резко сокращается.

Обычно американские ритейлеры наращивают заказы китайских товаров в течение двух периодов в году: осеннего сезона покупок в связи с возвращением детей в школу и зимних каникул. И теперь отказ от заказов создает неопределенность относительно того, получат ли американские покупатели те товары, к которым они привыкли.

Телеканал добавил, что чиновники администрации США уже обеспокоены возможной нехваткой продуктов в период будущих праздников, таких как День независимости и Рождество.

Свести политику: Китай сближается с ЕС для противодействия США
Какие европейские страны уже попали в сферу интересов Пекина

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

После, 9 апреля, президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

Власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025