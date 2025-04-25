СМИ указали на последствия для магазинов США из-за пошлин Трампа

Американские потребители могут столкнуться с пустыми полками магазинов, как во времена пандемии COVID-19, если пошлины президента США Дональда Трампа на китайские товары останутся на нынешнем уровне. Об этом 25 апреля сообщает телеканал NBC News.

«Среди товаров, которые, скорее всего, исчезнут с полок магазинов в ближайшие месяцы, будут недорогая обувь, одежда, игрушки и электроника, производство которых в значительной степени сосредоточено в Китае», — говорится в материале.

По информации телеканала, компании уже отменяют заказы на продукцию из Китая и останавливают новые сделки. Количество грузовых судов, которые должны прибыть в порт Лос-Анджелеса, резко сокращается.

Обычно американские ритейлеры наращивают заказы китайских товаров в течение двух периодов в году: осеннего сезона покупок в связи с возвращением детей в школу и зимних каникул. И теперь отказ от заказов создает неопределенность относительно того, получат ли американские покупатели те товары, к которым они привыкли.

Телеканал добавил, что чиновники администрации США уже обеспокоены возможной нехваткой продуктов в период будущих праздников, таких как День независимости и Рождество.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

После, 9 апреля, президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

Власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.