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Политолог объяснил частые визиты Уиткоффа в Россию

Политолог Кравченко: частые визиты Уиткоффа говорят о желании наладить контакт
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Частые визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию говорят о стремлении администрации Дональда Трампа наладить контакты и выстраивать позитивный диалог. Такое предположение политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко сделал в пятницу, 25 апреля.

«Нынешний глава государства все-таки демонстрирует готовность к выстраиванию позитивного диалога, по крайней мере пытается не рушить связи, которые были отброшены при [экс-президенте США Джо] Байдене, и контакты и использует своих спецпредставителей», — сказал Кравченко в беседе с Lenta.Ru.

По мнению политолога, американская практика по использованию спецпредставителей демонстрирует намерение оперативного решения вопросов и без подключения бюрократических аппаратов Госдепа США.

«И все-таки это действительно попытка понять по крайней мере нашу позицию более точно, более тщательно в связи с украинским кризисом. И в целом попытаться найти точки соприкосновения для дальнейшего развития двусторонних отношений», — заключил он.

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Ранее в этот день помощник президента России Юрий Ушаков заявил по окончании встречи российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом, что продуктивный российско-американский диалог будет и дальше проходить в самом активном режиме, передает RT.

Он добавил, что между Путиным и Уиткоффом состоялась трехчасовая конструктивная беседа, которая позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов, сообщает 360.ru.

О начале переговоров 25 апреля проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает НСН. Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео встречи российского лидера и Уиткоффа. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке. Позже кортеж, в котором, предположительно, находился Уиткофф, покинул Кремль.

До этого встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Песков до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.

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