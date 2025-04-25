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Песков указал на вовлеченность Украины в теракты на территории России

Песков: Украина продолжает вовлеченность в террористическую деятельность в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украина сохраняет вовлеченность в террористическую деятельность на территории России, ее руководство показывает свою сущность. Об этом 25 апреля заявил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Ярослава Москалика при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе.

«Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность, киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия должна быть начеку и понимать суть киевского режима.

Трусливый удар: в Балашихе убит генерал-лейтенант Москалик
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Взрыв автомобиля произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ («Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы. Она также отметила, что подтверждение причастности украинских спецслужб к убийству станет демонстрацией варварской и вероломной сущности киевского режима.

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