Классная работа: Юра Борисов на «Уроке», Германика на «Арт Москве»

Звезды кино на прошлой неделе блистали не только на красных дорожках ММКФ, но и на закрытой премьере сериала «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым. Ваня Дмитриенко, «Агата Кристи», Сергей Лазарев и «Моя Мишель» встретились на одной сцене на гала-ужине предстоящей премии МУЗ-ТВ. Режиссер Валерия Гай Германика примкнула к арт-сообществу и презентовала коллекцию украшений на ярмарке «Арт Москва». «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях минувшей недели.

Юра Борисов и Даниил Воробьев на премьере драмы «Урок»

Прошлая неделя в светском календаре прошла под знаком ММКФ. Ежедневно в «Художественном» и в «Октябре», в которых обычно делают закрытые премьеры фильмов и сериалов, шли показы в рамках программы фестиваля. Возможно, поэтому презентацию сериала «Урок» 22 апреля организаторы устроили в ARBAT HALL по соседству. Площадка, впрочем, вписалась в концепцию вечера — генпродюсер Okko Гавриил Гордеев назвал ее актовым залом.

«Урок» — школьная драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Герой первого — оторванная от реальной жизни звезда хип-хопа Антон, которому некуда податься после смертельной аварии и рехаба. На помощь приходит его брат Константин, но с одним условием — родственник должен стать учителем в его школе.

— Режиссер-постановщик Сергей Филатов сегодня не пришел, ему мы в журнал ставим жирное «н». А теперь по алфавиту, — начал со сцены Гавриил Гордеев, приглашая актеров проекта, будто к доске. — Борисов Юра, Бордачев Рома, Воробьев Даниил, Денисова Полина, Долголенко Алена, Енгалычева Вера, Карякина Елизавета, Лерман Ольга, Очир-Горяев Аюш, Петросян Иван, Савостюк Олег, Щербина Виталий.

Юра Борисов и Анна Шевчук Фото: пресс-служба Okko Даниил Воробьев Фото: пресс-служба Okko Роман Бордачев, Олег Савостюк, Иван Петросян, Полина Денисова, Елизавета Карякина, Аюш Очир-Горяев, Алена Долголенко Фото: пресс-служба Okko Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: пресс-служба Okko Дмитрий Чеботарев Фото: пресс-служба Okko Григорий Верник Фото: пресс-служба Okko Вильма Кутавичюте и Юрий Колокольников Фото: пресс-служба Okko Ярослав Могильников Фото: пресс-служба Okko Сергей Гилев Фото: пресс-служба Okko

Номинант на «Оскар» 2025 года Юра Борисов перед публикой трогательно обратился к родителям и жене Анне Шевчук, которая пришла поддержать его.

— Хочу признаться в любви своим маме и папе. Они, к сожалению, не в зале, но тем не менее. Мама, папа, я вас люблю! Спасибо! И моей жене и психотерапевту Ане, конечно же, тоже спасибо. Аня, я тебя люблю, — сказал Борисов.

После зрителям показали две первые серии проекта, которые они щедро одаривали смехом в самых забавных сценах.

«Комната культуры», Zoloto и Bearwolf впервые в шорт-листах премии МУЗ-ТВ

Тем же вечером звезды музыкальной индустрии встретились на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» в столичном отеле Moscow Marriott Imperial Plaza, чтобы узнать номинантов и, возможно, услышать среди них свое имя. В шорт-листы попали и новички премии, среди них Zoloto — поборется за тарелку в номинации «Альбом года» с «Перевоплотиться». Bearwolf номинирован в категории «Прорыв года», а ее Godzilla претендует на победу в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшее танцевальное видео». Женя Трофимов и «Комната культуры» представлены сразу в четырех категориях: «Лучшая группа», «Лучшая песня» («Поезда»), «Прорыв года» и «Лучшее лирическое видео» («Все они о тебе»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Ваня Дмитриенко

На тарелки в этом сезоне за разные достижения претендуют также Баста, Люся Чеботина, Дима Билан, Леонид Агутин, Игорь Крутой, Егор Крид, «Руки Вверх!», Anna Asti и многие другие. Ужин стал и своего рода препати премии. За музыкальное настроение вечера отвечали Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, «Моя Мишель» и культовая рок-группа «Агата Кристи».

Звезды «Арт Москвы», «Лолита» Образцову и «Границы видимости» на Винзаводе

Самым насыщенным на прошлой неделе выдался график представителей арт-сообщества и поклонников классического и современного искусства. Несколько крупных событий пришлось на вторник, 22 апреля. В Третьяковской галерее на Крымском валу прошел вернисаж выставки «Человек и нейросети: кто кого создает?». Экспозиция включила работы 11 художников — картины и инсталляции, посвященные месту искусственного интеллекта в нашей жизни и искусству будущего. Первыми в диалог с авторами вступили светские гости предпоказа, среди которых были коллекционер Пьер Броше, актриса Наталья Бардо и блогер Сергей Калюжный.

Фото: Пресс-служба Яндекса

Солидный звездный список посетителей продемонстрировала и 22-я ярмарка современного, классического и ювелирного искусства «Арт Москва», превью которой в этот день состоялось в Гостином Дворе. Среди гостей были Тимати, Эвелина Хромченко, премьер Большого театра Денис Родькин. На одном из стендов встречала режиссер Валерия Гай Германика, которая презентовала ювелирную коллекцию, вдохновленную космосом. Галерея Полины Аскери представила на ярмарке работы художника Юрия Купера, визитная карточка которого — предметная живопись, обращенная к поиску эстетики в обычных вещах.

Валерия Гай Германика Фото: пресс-служба ярмаки «Арт Москва» Мария Федорова и Тимати Фото: пресс-служба ярмаки «Арт Москва» Полина Аскери Фото: пресс-служба ярмаки «Арт Москва» Александр Бланарь Фото: пресс-служба ярмаки «Арт Москва» Эвелина Хромченко Фото: пресс-служба ярмаки «Арт Москва» Константин и Ольга Андрикопулос Фото: пресс-служба ярмаки «Арт Москва» Виктория и Илья Давыдовы Фото: пресс-служба ярмаки «Арт Москва» Денис Родькин Фото: пресс-служба ярмаки «Арт Москва»

На следующий день, в среду, 23 апреля, светская публика встретилась на открытии галереи Stargift Prime. В ее экспозицию вошли артефакты из разных областей — моды, кинематографа, науки, истории и космоса. Там, например, показали персональный компьютер Стива Джобса, советские купюры с автографами Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския, пинетки с подписью Коко Шанель, архивные эскизы Кристиана Диора и Ива Сен-Лорана, письмо Владимира Высоцкого кинорежиссеру Геннадию Полоке, экземпляр «Лолиты» с дарственной подписью Набокова Сергею Образцову. Современное искусство было представлено работами художника Тараса Желтышева (Taras Yoom), который регулярно участвует в международных выставках в Лондоне, Париже, Брюсселе и других странах.

Фото: Полина Варнер

Завершали арт-марафон на Винзаводе. Там на прошлой неделе состоялось ВИП-открытие выставки «Границы видимости». Работы 42 художников приглашают исследовать окружающее, используя разные точки обзора, сместив фокус внимания с центрального зрения на периферийное. Способствует этому особая архитектура со всевозможными перегородками, сужениями пространства, конструкциями с отверстиями. Среди первых экспозицию оценили актриса Ксения Суркова, художник Евгений Чес, дизайнер украшений Георгий Рушев.

Фото: Денис Лапшин

Модный день в галерее «Адель» и иммерсивный показ в ГУМе

На стыке искусства и моды прошел прием в галерее «Адель». Адель Бикулова презентовала звездным друзьям коллекцию, в которую вошли базовые рубашки оверсайз с запонками, кружевные боди, брюки палаццо и другие изделия. В арт-части пространства гостям предлагали познакомиться с обновленной экспозицией посольства ЦСИ «Сияние» Андрея Малахова. В нее вошли работы Исси Вуд, Музалевского, Пирогова и других авторов.

Андрей Малахов Фото: пресс-службы галереи «Адель» Диджей Катя Гусева и Адель Бикулова Фото: пресс-службы галереи «Адель» Снежина Кулова Фото: пресс-службы галереи «Адель»

В Демонстрационном зале ГУМа в этот же день прошел закрытый показ модного дома JULIAKISELEVA в формате иммерсивного шоу. Модели появлялись из-за красных полотен, нависших над огромными картинными рамами. Встречали дам портье. Центральной точкой постановки стала ванная, наполненная шампанским. Среди гостей вечера были певец IVAN, солистки группы «Фабрика», директор по развитию Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос и другие.