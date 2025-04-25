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Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
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Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В пятницу и выходные дни (25–27 апреля) Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Рязанской, Кировской, Челябинской, Ивановской, Ульяновской, Калужской, Смоленской областей и в других регионах страны.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами на постоянной основе, подчеркивают в ведомстве.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Сплошь и рядом: Госавтоинспекция принимает меры против пьяных водителей
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Он подчеркнул, что управление транспортным средством в нетрезвом виде недопустимо и ставит под угрозу жизни не только самого водителя, севшего за руль после употребления алкоголя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от медицинского освидетельствования влечет за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность.

Ранее, 20 апреля, стало известно, что в Иркутской области мотоциклист с признаками опьянения не справился с управлением и въехал в группу детей. В результате ДТП пострадала 15-летняя девушка.

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