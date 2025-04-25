Захарова заявила об украинском следе в убийстве генерал-лейтенанта Москалика
К убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы. Об этом 25 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более что Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», — говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как уточняет «Газета.Ru», организаторы убийства могли следить за военнослужащим несколько месяцев, чтобы спланировать убийство.
Захарова отметила, что киевский режим продемонстрирует варварскую и вероломную сущность, если версия о причастности украинских спецслужб к убийству будет подтверждена. Она отметила, Киев делает ставку на эскалацию военного противостояния и отвергает попытки добиться мирного урегулирования.
Взрыв автомобиля произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Позже стало известно, что погибшим оказался генерал-лейтенант Москалик.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ («Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ»). После этого сообщалось, что дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России.