Россия и Турция подчеркнули необходимость нормализации ситуации в Сирии и Газе
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и заместитель МИД Турции Нух Йылмаз на консультациях в Стамбуле отметили, что необходимо приложить усилия для стабилизации ситуации в Сирии и прекращения конфликта в Газе. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе обстоятельного обсуждения представляющей взаимный интерес ближневосточной проблематики основное внимание было уделено развитию ситуации в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, стороны отметили, что нормализация ситуации в Сирии должна быть при соблюдении уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности.
Как заявляет пресс-служба МИД РФ, на встрече также подчеркнули необходимость прекращения огня в Газе для улучшения общей обстановки на Ближнем Востоке.
По итогу консультаций стороны решили продолжить поддерживать политический диалог по ближневосточным вопросам.
Ранее, 20 апреля, парламентская делегация Турции прибыла с визитом в Москву для проведения переговоров. На встрече стороны обсудили вопросы региональных и глобальных событий.