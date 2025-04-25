На фиолетовой линии метро Москвы произошел сбой из-за человека на пути
На северо-западном участке фиолетовой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.
«На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — указано в сообщении.
Уточняется, что движение поездов отсутствует от станции «Спартак» до «Баррикадной». Кроме того, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
22 апреля движение было перекрыто на участке Калужско-Рижской линии метро из-за человека на пути. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Вскоре департамент транспорта отметил, что движение возобновили.