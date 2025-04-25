Ушаков заявил о намерении РФ продолжать диалог с США в активном режиме

Продуктивный российско-американский диалог будет и дальше проходить в самом активном режиме. Об этом 25 апреля заявил помощник президента России Юрий Ушаков по окончании встречи российского лидера Владимира Путина в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

«Хотел бы отметить, что в соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и США, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме», — заявил Ушаков журналистам.

Он добавил, что между Путиным и Уиткоффом состоялась трехчасовая конструктивная беседа, которая позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов.

О начале переговоров 25 апреля проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео встречи российского лидера и Уиткоффа. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке. Позже кортеж, в котором, предположительно, находился Уиткофф, покинул Кремль.

До этого встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Песков до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.