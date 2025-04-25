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IT-эксперт предупредила о мошеннической схеме с двумя звонками

IT-эксперт Рудая: в Сети распространяется мошенническая схема с двумя звонками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Сети распространяется мошенническая схема «два звонка». Об этом эксперт по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерина Рудая предупредила в пятницу, 25 апреля.

По словам эксперта, сначала жертву вводят в состояние тревоги под предлогом доставки посылки или оказания услуги. Основная цель мошенников на данном этапе заключается в том, чтобы завязать диалог для получения любой чувствительной информации: код из СМС, адрес или данные карты. Рудая подчеркнула, что даже минимальные сведения помогают сформировать контекст для будущей атаки.

Эксперт добавила, что второй звонок предполагает «спасение». Злоумышленники звонят через какое-то время и выдают себя за сотрудника госоргана или банка, или отправляют СМС о «взломе» с просьбой срочно перезвонить по указанному номеру.

Теперь первый звонок выглядит как атака, а второй подтверждает эту догадку.

«Мошенники усиливают давление, говорят, что звонили хакеры, получившие доступ к данным жертвы, но готовы помочь это поправить», — сказала эксперт по информационной безопасности в беседе с Lenta.Ru.

Если жертва поддается панике, то злоумышленник получает всё: доступ к «Госуслугам», данные карт, информацию о наличных дома, передает RT.

Чтобы защититься, Рудая призвала не сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником банка или госслужбы, перезванивать только по официальным номерам, указанным на сайтах организаций, а также по возможности игнорировать подозрительные звонки с незнакомых номеров.

Звонок недруга: названы самые популярные мошеннические схемы в WhatsApp
На какие уловки злоумышленников могут попасться россияне и как себя обезопасить

24 апреля клинический психолог Пироговского университета Елизавета Куликова предупредила, что мошенники нередко могут манипулировать эмоциями, притворяясь попавшими в беду близкими родственниками. Она рассказала о том, как не попасться на их уловки и защитить от обмана старшее поколение.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовала создать кодовое слово, которое будут знать только близкие люди. По ее словам, это поможет обезопасить себя от злоумышленников, которые, выдавая себя за родственников, утверждают, что им срочно нужны деньги, например, из-за ДТП или задержания.

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