В Кургане на площади 1 тыс. кв. м загорелась пилорама
В городе Кургане на площади 1 тыс. кв. м загорелась пилорама. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
На проспекте Машиностроителей горит здание на 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники.
Ранее, 22 апреля, в поселке Соловей-Ключ Приморского края загорелись два склада со строительными материалами на площади 1 тыс. кв. м. К тушению были привлечены 16 специалистов и семь единиц специальной техники.