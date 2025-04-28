За чем следить инвестору на этой неделе

На короткой предпраздничной неделе российский рынок акций может сохранить положительную динамику, отмечают аналитики УК «Первая». Инвесторы всё еще ожидают прогресса в урегулировании украинского вопроса, в том числе после очередной встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Помимо того, рынок может позитивно отыграть смягчение сигнала ЦБ насчет будущих решений по ключевой ставке.

В понедельник, 28 апреля, «Сбер» опубликует отчетность по МСФО за I квартал 2025-го, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». В этот же день «Мосгорломбард» и сеть магазинов мужской одежды Henderson представят финансовые результаты за 2024 год. События могут повлиять на стоимость акций этих компаний.

29 апреля «РусГидро» раскроет операционные результаты за I квартал 2025 года, уточнили в «Цифра брокер». Также энергетическая компания «Эл5 Энерго» и маркетплейс Ozon опубликуют отчетность по МСФО за тот же период. В этот же день совет директоров «Озон Фармацевтика» рассмотрит вопрос о дивидендах за I квартал 2024-го, уточнили в «Финам».

В среду состоится вебинар лизинговой компании «Европлан», где обсудят прогнозы на 2025 год, добавили в «Газпромбанк Инвестиции». В этот же день «ВК» проведет собрание акционеров по вопросу дополнительной эмиссии акций. Это событие может поддержать стоимость бумаг компании.

Индекс гособлигаций RGBI может продолжить рост на следующей неделе после смягчения сигналов со стороны ЦБ, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций». По их оценкам, при сохранении ключевой ставки на уровне 21% и позитивного внешнего фона индекс способен приблизиться к мартовским максимумам в районе 112–113 пунктов, особенно если инфляция продолжит замедляться.

Рубль на этой неделе закрепится в пределах 81–85 за доллар, 92,5–96,5 за евро и 11,3–11,7 за юань, прогнозируют аналитики ФГ «Финам». Индекс Мосбиржи, вероятно, будет находиться в диапазоне 2900–3060 пунктов.