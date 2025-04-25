Два жителя Белгородской области погибли и один ранен в результате атаки ВСУ на авто
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- Два жителя Белгородской области погибли и один ранен в результате атаки ВСУ на авто
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области погибли два человека и еще один ранен. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Косилово – Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Случилось самое страшное — двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, у пострадавшего осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжелом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу.
В этот же день Гладков сообщил, что в Грайворонском округе Белгородской области водитель «Газели» пострадал при атаке дрона ВСУ. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, спины и ноги.