Сергунина рассказала о внедрении ИИ и VR в туризме
Москва активно внедряет искусственный интеллект, технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности для привлечения туристов. Благодаря инновационным подходам культурная и экскурсионная программы становятся более насыщенными, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Технологические решения своим посетителям предлагают ВДНХ, парк „Зарядье“, многие музеи и другие столичные площадки. Желающие могут побывать на виртуальных экскурсиях, отправиться в космическую экспедицию, пообщаться с цифровыми двойниками ученых и архитекторов», — отметила Сергунина.
Так, на ВДНХ в 2024 году запустили цифровой двойник — «МетаВДНХ», где можно изучить декор павильонов или пройти экскурсию-квест. В центре «Космонавтика и авиация» работает аудиогид с искусственным интеллектом, а в Музее кино посетителей встречает робот-экскурсовод.
В парке «Зарядье» туристы могут совершить виртуальный «Полет над Москвой 2.0» — экскурсию с 13-метровым экраном и подвижной платформой, где демонстрируются около 40 популярных городских локаций. Другой зал с обзором 360 градусов предлагает путешествие по живописным уголкам России — от Кольского полуострова до Дальневосточного морского заповедника.
Для планирования поездок туристы могут воспользоваться сервисом Russpass, где можно забронировать билеты, жилье и составить индивидуальный маршрут. Другой сервис — онлайн-гид «Узнай Москву» предлагает более 290 прогулочных маршрутов и экскурсий, описания свыше 2,3 тысячи зданий и почти 500 исторических мест.