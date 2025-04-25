В Нигерии 20 человек погибли в результате атаки боевиков
Не менее 20 человек погибли на северо-западе Нигерии в результате нападения боевиков на деревню. Об этом 25 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.
«В четверг днем сотни вооруженных людей открыли огонь по шахтерам, после чего в шахтерской деревне Гобирава-Чали в районе местного самоуправления Мару штата Замфара произошла перестрелка, в результате которой погибло более 20 человек», — сказано в материале издания.
Агентство подчеркивает, что в штате Замфара похищение людей для получения выкупа стало частым явлением. При этом подробности о возможных мотивах нападения пока неизвестны.
Ранее, 20 апреля, сообщалось, что из-за нападения боевиков в штате Бенуэ в Нигерии погибло не менее 56 человек. Предполагается, что нападение совершено этнической группой скотоводов.