Минюст признал иноагентом музыканта Васю Обломова

Музыканта Васю Обломова (настоящее имя Василий Гончаров) внесли в реестр иноагентов. Об этом 25 апреля сообщается на сайте Министерства юстиции России.

«Гончаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», — уточнили в ведомстве.

Также в Минюсте сообщили, что Гончаров участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных агентов. На данный момент он проживает за пределами России.

Помимо него, в список иноагентов с аналогичными обвинениями были включены экологический активист Владимир Сливяк, предприниматели Николай Смагин и Константин Сусолкин и спортсмен Дмитрий Чернышев.

4 апреля Минюст признал иноагентами журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш, видеоблогера Алексея Губанова, журналиста Александра Лушникова. Кроме того, в перечень иноагентов попало интернет-издание «Гласная».