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«Диктант Победы» провели в Курском государственном аграрном университете

Харченко рассказала о проведении «Диктанта Победы» в Курской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Курска 25 апреля приняли участие в международной акции «Диктант Победы», которая прошла на базе Курского государственного аграрного университета имени И.И. Иванова. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерины Харченко, всего свыше 500 площадок на территории Курской области соберут людей всех возрастов, чтобы вспомнить историю Великой Отечественной войны.

В диктанте участвовали студенты ссузов, учащиеся образовательных учреждений, представители власти, депутаты, сотрудники ведомств и приглашенные почетные гости.

«Все объединяться для того, чтобы вспомнить историю Великой Отечественной войны, вспомнить историю своей семьи, своих прадедов и своих современников. Потому что для нас, для курян, история Великой Отечественной войны — это не что-то давно прошедшее и забытое, для нас эта память жива, потому что сейчас, к сожалению, история повторяется», — заявила Харченко.

По ее словам, «Диктант Победы» проводится в Курском государственном аграрном университете, потому что это не только образовательная организация, где появляются научные результаты и воспитываются профессиональные кадры, но и место, где «растят человека».

Она добавила, что в настоящее время вся Россия объединилась для того, чтобы помогать людям.

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Ранее в этот же день «Диктант Победы» прошел в посольстве Российской Федерации в Канберре, рассказала временный поверенный в делах России в Австралии Юлия Громыко. Проверили свои знания дипломаты, сотрудники посольства, граждане России. Акцию провели вместе с Москвой в 12:00 мск.

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