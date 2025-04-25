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Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты

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Фото: TASS/Dwi Anoraganingrum
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Евросоюзу (ЕС) необходимо прекратить спонсировать военные конфликты по всему миру. Об этом 25 апреля заявил глава фракции Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимский.

«В то время как наше население страдает от рекордной инфляции и резкого роста стоимости жизни, Брюссель продолжает вливать миллионы в военную поддержку третьих стран», — процитировали его на сайте партии.

По словам Вилимского, главе европейской дипломатии Кае Каллас необходимо сказать, что ЕС представляет собой мирный проект, а не инструмент разворачивания вооруженных конфликтов. Он также назвал абсурдным то, что оружие финансирует именно Европейский фонд мира.

По информации Вилимского, Брюссель продолжает оказывать материальную военную поддержку третьим странам. Он отметил, что подобные приоритеты ошибочны, так как ЕС не является «мировой полицией», следовательно, ему не следует пытаться ею стать.

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Ранее, 7 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth сообщил, что ЕС не может выделять средства на военные действия Украины без гарантированной финансовой помощи США. По его словам, стремление союза поддержать страну, одновременно увеличивая собственные расходы на оборону, может «разрушить Европу».

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