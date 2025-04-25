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В Госдуме указали на попытку Зеленского рассорить РФ и США

Депутат ГД Журавлев: Зеленский пытается рассорить Россию и США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому ничего не остается, кроме как пытаться рассорить РФ и США, у которых в последнее время налаживается конструктивный диалог. Об этом 25 апреля «Известиям» рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

24 апреля Зеленский в интервью журналисту Бену Шапиро заявил о том, что Киев «борется за права американцев, так же как за права украинцев», а Россия якобы всегда мечтала уничтожить США. Также он заявил, что Украина хочет совместно с США «достичь мира через силу». Интервью было опубликовано на YouTube-канале журналиста.

«Он делает это весьма неуклюже, рассказывая о том, что в СССР каждый школьник мечтал разрушить США, очевидно, забывая, что и сам получил образование при СССР. Выходит, тоже об этом только и мечтал? Или в УССР была отдельная программа обучения, прививающая, наоборот, любовь ко всему американскому?» — отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что президент Украины хватается «за последнюю соломинку», чтобы добиться своих целей.

«Надеюсь, и представители США тоже это прекрасно понимают. Зеленский просто подталкивает планету к третьей мировой войне», — заключил депутат.

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Президент США Дональд Трамп 23 апреля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией. Он также признался, что с Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. Президент РФ Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов страны, дополнил он.

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