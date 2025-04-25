Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине

Переговоры США с Россией и Украиной успешно движутся вперед, но ситуация остается хрупкой. Об этом 25 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, по России и Украине всё продвигается. Мы сохраняем надежду. Всё очень хрупко», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Американский лидер также отметил, что конфликт на Украине не должен был случиться, однако бывший президент США Джо Байден «не смог предотвратить это».

23 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Кроме того, по его словам, заявление Зеленского про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддержали заявление Трампа о том, что Украина утратила Крым много лет назад.