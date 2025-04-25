Вагон пассажирского поезда загорелся в Грузии

В вагоне поезда, направлявшегося из Огургети в Западной Грузии в сторону Тбилиси, произошло возгорание, после чего пассажиры были эвакуированы. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Грузинской железной дороги.

«В результате аварии никто не пострадал, пассажиры были эвакуированы вовремя», — уточняется в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известно, что инцидент произошел на переезде Гоми – Агара. Для вывоза эвакуированных пассажиров направили дополнительный поезд. Причина возгорания выясняется.

Рядом с городом Гванда в Зимбабве 18 апреля произошло столкновение пассажирского и товарного поездов. В результате происшествия пострадали 18 человек, их госпитализировали. В составе ехали 47 иностранных туристов.