В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранения получил водитель «Газели»

Водитель «Газели» пострадал при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонского округе Белгородской области. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате очередной атаки дрона в районе села Дунайка Грайворонского округа ранен мирный житель», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, спины и ноги. Мужчину доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

В этот же день Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на автомобиль в Белгородской области три человека получили ранения. У пострадавших наблюдаются минно-взрывные травмы.