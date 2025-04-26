Психотерапевт перечислил причины прокрастинации и дал несколько советов

Прокрастинация связана с глубокими психологическими причинами. Так, на ее возникновение может повлиять перфекционизм, рассказал «Известиям» 26 апреля психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.

Такой процесс предполагает откладывание дел и переключение внимания на мелкие несущественные задачи.

«Это распространенная проблема, зачастую вызванная перфекционизмом и низкой самооценкой. Люди стремятся сделать всё идеально и боятся начать важное дело, потому что остерегаются неудач и не уверены в своем успехе. В результате они тратят время на менее значимые задачи и оказываются в состоянии постоянного откладывания важного дела», — отметил эксперт.

Для того, чтобы справиться с прокрастинацией, психотерапевт посоветовал начать с самой сложной задачи, а также работать над своей самооценкой.

«Вспомните свои прошлые достижения. Вы уже справлялись с трудными задачами, и у вас есть все шансы добиться успеха снова. Проанализируйте, как вы стали сильнее и опытнее с течением времени», — рекомендовал Мартынов.

Также следует сосредоточиться на главном, избегать отвлечений — социальных сетей и других мелочей. Нужно установить приоритеты и решите, что важные задачи требуют внимания именно сейчас. Следует выбрать самое продуктивное время для работы.

По словам эксперта, иногда прокрастинация возникает из-за усталости, переутомления или чувства бессилия. В такие моменты человек начинает избегать выполнения важных задач, отвлекаясь на бесполезные дела, которые кажутся отдыхом. Однако на самом деле это может привести к потере связи с реальностью.

«Мы можем провести целый день, занимаясь множеством мелочей, заглядывая в социальные сети или играя на телефоне, которые, по своей сути, не позволяют расслабиться и отдохнуть. В итоге можно не заметить, как быстро пролетело время, а в результате и не отдохнули, и не выполнили важные дела», — сказал Мартынов.

Он уточнил, что, когда человек пытается выполнить то, что нужно, но не может этого сделать, он начинает чувствовать грусть, злость на себя, теряет уверенность в своих силах и чувствует свою неполноценность. Это приводит к снижению самооценки.

«Чтобы справиться с этой ситуацией, важно позволить себе расслабиться и отдохнуть без отвлечений. Попробуйте погулять в тишине, позаниматься спортом или почитать хорошую книгу. Сначала это может показаться трудным, но со временем ваше настроение улучшится, и вы восстановите силы. Если же усталость и уныние становятся постоянными, стоит обратиться к специалисту для диагностики возможной депрессии», — посоветовал эксперт.

Вместе с тем при начале важного дела нужно осознавать свои возможности — как моральные, так и физические. Человек должен понимать, сможет ли он выполнить эту задачу, как он может себя поддержать, а также какими навыками он обладает.

«Разделите задачу на этапы или получите дополнительные знания, чтобы справиться с ней. Не ждите идеального момента — его просто не существует. Так же как и идеальной работы. Перфекционизм не является вашим другом; скорее, он может стать источником неуверенности», — рекомендовал психотерапевт.

Ранее, 24 апреля, эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала «Известиям», что тем, кто весной сталкивается с сонливостью и ухудшением настроения, помогут щадящие физические нагрузки, легкое питание с достаточным содержанием витаминов, соблюдение режима сна. По ее словам, особенно подвержены весенней астении жители городов.