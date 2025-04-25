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Немцы вместе с представителями РФ почтили память советских войнов в Торгау

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Фото: TASS/HANNIBAL HANSCHKE
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Жители Торгау в Германии пришли на мероприятие по случаю 80-летней годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе вместе с представителями России, для того чтобы почтить память советских солдат. Об этом 25 апреля «Известиям» рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Вы же видите, что общественность, которая сегодня пришла вместе с нами почтить память советских солдат, она настроена весьма дружелюбно и также представлена весьма многочисленно. Вы слышали, что здесь и по-русски говорят, и спасибо говорят за освобождение. И мы это доброе отношение немцев ценим», — заявил он.

По словам Нечаева, прием, оказанный общественностью Таргау, был «сердечный». Вместе с российскими представителями венки и цветы возлагали немцы, в том числе участники различных политических партий. Он отметил, что самое главное в рамках мероприятия было почтить память советских военных.

Он также прокомментировал распоряжение не приглашать представителей России на памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в Германии. По его словам, пусть это постановление останется на совести тех, кто его давал.

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Депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Нильс-Олаф Людерс 16 апреля заявил, что призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

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