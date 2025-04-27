Сергунина рассказала о подборке маршрутов на Russpass к 80-летию Победы
Подборка рекомендаций и маршрутов на майские праздники появилась в разделе «Весна в Москве» туристического сервиса Russpass. Основная их часть посвящена 80-летию Победы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Жителям и гостям столицы предлагают побывать на выставках в честь 9 Мая в музеях и парках, пройтись по историческим местам, сохранившим память о Великой Отечественной войне, и узнать о подвигах защитников Родины», — отметила Сергунина.
Один из центральных маршрутов — «Память сильнее времени: 80 лет Великой Победе». В него входит посещение Александровского сада и Могилы Неизвестного Солдата, Центрального музея Вооруженных сил РФ, обелиска «Москва — город-герой» на площади Дорогомиловская Застава и «разорванного» дома на Моховой улице.
В подборку Russpass также вошла музейная прогулка «История Великой Победы». Маршрут проходит через филиал Музея Победы — музей «Главные оружейные реликвии армии» («Г. О. Р. А.»), Государственный музей обороны Москвы и музей «Моторы войны», в котором собрана самая большая в мире коллекция колесной военной техники.
Кроме того, в сервисе доступна аудиоэкскурсия по территории парка Победы. Слушателям расскажут о Триумфальной арке, мемориале «Трагедия народов», известных исторических личностях и многом другом.
Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует городской Комитет по туризму столицы совместно с Департаментом информационных технологий.