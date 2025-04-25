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Политолог оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном

Политолог Сотников: Индия и Пакистан не допустят применения ядерного оружия
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Фото: Global Look Press/Faisal Bashir/Keystone Press Agency
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Индия и Пакистан, скорее всего, не пойдут на применение ядерного оружия. Таким мнением 25 апреля в беседе с «Известиями» поделился ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Владимир Сотников.

«Я думаю, что вообще ни одна из сторон не применит ядерное оружие. Да, у них есть ядерное оружие, но перейти этот порог применения ядерного оружия — это очень серьезная вещь», — сказал эксперт.

Также он добавил, что прогноз экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского о ядерном конфликте между Индией и Пакистаном, скорее всего, не сбудется.

«Жириновский, безусловно, был очень умный человек и прозорливый политик. Но все эти пророчества к политике реальной имеют мало отношения, потому что есть такое понятие, как real politic, которое существует в международных отношениях», — отметил политолог.

Кроме того, эксперт прокомментировал вероятную реакцию других государств на происходящее между двумя странами.

Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор

«Такие страны как США, Китай и Россия, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы произошел еще один конфликт между двумя соседями, который может стать пятым по счету с учетом Каргильского конфликта в 1999 году. Сейчас международное сообщество в выжидательной позиции смотрит, как обе страны попытаются решить на двустороннем уровне эту острую ситуацию», — сказал Сотников.

Он подчеркнул, что Россия выстроила с обеими странами хорошие отношения и допустил, что РФ в ближайшее время на официальном уровне призовет Индию и Пакистан к миру.

«Россия останется в нейтральной позиции и не будет занимать никакую сторону. Это для России совершенно не нужно», — заключил политолог.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, результате которого погибли 27 мирных жителей.

24 апреля Индия ввела в отношении Пакистана ряд дипломатических мер, на которые позже соразмерно ответил Исламабад. Так, военные советники посольств в обеих странах были признаны персонами нон грата, численность представительств была сокращена. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

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