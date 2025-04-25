Лукашенко посоветовал Польше и Литве «не беситься» из-за мигрантов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал властям Польшы и Литвы «не беситься» по поводу приезда трудовых мигрантов в республику. Об этом 25 апреля пишет агентство БелТа.

«Поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать — которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали», — сказал Лукашенко, согласовывая назначение Сергея Левковича на должность первого зампреда председателя Витебского облисполкома.

По его словам, Белоруссия не настаивает на приезд мигрантов, но «трудовая миграция — это нормально». Белорусский лидер добавил, что работать приезжают не только жители южных регионов бывшего Советского Союза, но и представители Восточной Европы.

Лукашенко еще 16 января предложил Польше закрыть все пункты пропуска на границе с Белоруссией. По его словам, Минск ничего не поставляет Варшаве. Он указал, что не будет «с петлей на шее» защищать от мигрантов Польшу, которая обременяет народ Белоруссии санкционными мерами.