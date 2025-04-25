ЦБ РФ понизил прогноз по росту мировой экономики

Центральный банк (ЦБ) России понизил оценку роста мировой экономики в обновленном прогнозе. Об этом 25 апреля сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Более низкий мировой спрос приведет к снижению цен на сырьевые товары, что нашло отражение в корректировке прогнозной цены на нефть, мы уменьшили ее на $5 за баррель в этом году», — подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что прогноз объемов экспорта также понижен. По ее словам, динамика импорта будет сдержанной из-за жесткой денежно-кредитной политики.

Днем ранее в отчете Международного валютного фонда (МВФ) сообщалось, что возросшая торговая напряженность в мире создает существенные риски для глобальной экономической и финансовой стабильности. Также в докладе отмечается, что изменение экономической ситуации может особенно сильно задеть развивающиеся рынки.

9 апреля Набиуллина заявила, что текущие изменения в мировой торговле можно назвать тектоническими. Она отметила, что пока трудно предсказать, как они отразятся на мировой экономике и на России в частности. По словам главы ЦБ, это новый значительный риск, который следует учитывать.