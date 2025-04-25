В России провели акцию Огонь Памяти в честь 80-летия Победы

На мемориале воинам народного ополчения в подмосковной деревне Щекутино зажгли Огонь Памяти от частиц Вечного огня городов-героев страны. Об этом рассказали в пресс-службе «Сбера», который организовал акцию.

Огонь Памяти зажгли от частиц пламени Вечного огня, привезенных из девяти городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. В столице частицу пламени взяли от Вечного огня на Поклонной горе. Во всех городах прошли церемонии с участием ветеранов и тружеников тыла, в ходе которых пламя переносили в специальные капсулы для дальнейшей транспортировки.

Далее частицы пламени в инкассаторских автомобилях банка доставили на мемориал 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Факелы с частицами огня из каждого города пронесли действующие военнослужащие 202зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы №1500.

«Так «Сбер» помог объединить память о героях войны и отдал дань подвигу сотрудникам финансовой сферы, внесшим вклад в Победу», — отметили в пресс-службе банка.

По словам заместителя председатели правления «Сбера» Станислава Кузнецова, банк уже 10 лет заботится о мемориале в Щекутино. «Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы. Сегодня мы впервые провели здесь общероссийскую акцию, чтобы еще раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии», — сказал Кузнецов.

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР (в его ведомство входили Гострудсберкассы, приемником которых является Сбербанк). В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты, кассиры. Сотрудники Сберкасс сражались на подступах к Москве, а в тылу собирали деньги для фронта, организовывали военные займы, переводили пособия семьям солдат.