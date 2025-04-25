Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции

Для снижения инфляции в России требуется продолжительное сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) . Об этом 25 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Чтобы снизить инфляцию, нам нужно длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия. И наши дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько быстро и устойчиво замедляется инфляция», — отметила Набиуллина на заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

По ее словам, регулятор ожидает, что инфляция продолжит снижение и упадет до целевого уровня в 4% в 2026 году.

Набиуллина рассказала, что текущие темпы роста цен замедлились до 7% в пересчете на год. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор исходит из сценария дальнейшего ослабления ценового давления, но «при этом сохраняются риски».

Президент России Владимир Путин 15 апреля заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России. Он отметил, что ЦБ, экономический блок, правительство считают, что если не снизить ее, то тогда будут страдать вся экономика и российские граждане.