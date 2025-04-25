Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 25 апреля поддержал высказывание о том, что президент Молдавии Майя Санду «играет с огнем».

«Если хотите так называть, пожалуйста», — сказал Нарышкин ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли говорить, что президент Молдавии «играет с огнем» в свете ситуации с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и другими политиками.

Гуцул 23 апреля заявила, что сторона защиты продолжит отстаивать правду и принятие правильных и справедливых решений со стороны судей, даже находясь под давлением со стороны правительства Молдавии и Санду.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.