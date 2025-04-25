Священник назвал чудом отсутствие пострадавших в белгородском храмовом комплексе

Клирик Белгородской митрополии, священник Николай Дубинин в пятницу, 25 апреля, назвал чудом, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Белгородской области никто не пострадал.

«На сегодняшний день, слава богу, пострадавших нет. И это, конечно, чудо. Потому что там же отец Федор (настоятель храма. — Ред.) и монахи старенькие живут прямо на территории храма. Таким образом, они успели как-то спастись. Даже не представляется», — сказал отец Николай в беседе с aif.ru.

Накануне представитель епархии Федор Клюйко сообщил «Известиям», что в Белгородской области загорелся деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» после сброса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.

По его словам, дрон «Баба-яга» сбросил мины или что-то зажигательное целенаправленно на храм деревянный в селе Сухорево.

Деревянный комплекс полностью сгорел, сообщает 360.ru.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по храмовому комплексу нет. Он также подчеркнул, что украинские боевики совершили «целенаправленные и спланированные удары», передает ИА Регнум.