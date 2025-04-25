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Три человека погибли в результате столкновения четырех машин в ЛНР

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Фото: МЧС РФ
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Три человека погибли и четыре пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня на выезде из Луганска в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение четырех легковых автомобилей», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что двух пострадавших деблокировали из автомобиля спасатели МЧС России, после чего передали бригаде скорой помощи.

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Ранее в этот день при столкновении легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ» в Башкирии погибли два человека. Уточняется, что погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. На месте работают правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП.

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