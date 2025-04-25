Четыре ребенка ранены в школе в Севастополе при взрыве страйкбольной гранаты
Ученик принес в школу в Севастополе страйкбольную гранату, при ее детонации четыре ребенка получили травмы. Об этом 25 апреля сообщили в УМВД России по Севастополю.
«Ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что четверо детей получили травмы. Как сообщили в региональном управлении МВД, правоохранители изучают обстоятельства произошедшего и проводят проверку.
Ранее, 17 апреля, возбудили уголовное дело по факту нападения 13-летнего подростка на учительницу с молотком в подмосковных Люберцах. В результате пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.
В тот же день управление МВД России по Московской области уточнило, что удар пришелся в область головы, когда преподавательница стояла спиной к классу и записывала на доске задание.