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CAS обязал сбежавшего из России Норманна выплатить ФК «Ростов» более €3 млн

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Фото: TASS/IMAGO
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Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал норвежского полузащитника Матиаса Норманна и его нынешний клуб «Аль‑Раед» из Саудовской Аравии выплатить российскому футбольному клубу (ФК) «Ростов» более €3 млн компенсации за нарушение условий контракта. Об этом 25 апреля сообщается на сайте CAS.

«Большинство членов комиссии считают, что футболист и «Аль-Раед» должны вместе и порознь выплатить «Ростову» компенсацию в размере €3 026 954,32 плюс проценты в размере 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты», — написано в заявлении CAS.

Уточняется, что судейская коллегия считает, что у игрока не было достаточных оснований для расторжения контракта с «Ростовом».

По словам пресс-службы CAS, коллегия отклонила просьбу о наложении спортивных санкций на Норманна и его нынешний клуб.

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Футбольный трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) в ноябре 2023 года признал бывшего полузащитника «Ростова» Норманна виновным в расторжении контракта с российской командой. Тогда суд обязал спортсмена выплатить компенсацию клубу. Уточнялось, что солидарную ответственность несет «Аль-Раед», за который в настоящее время выступает норвежец.

Норманн подписал контракт с «Ростовом» в 2019 году, провел в его составе 56 матчей и забил два мяча. В дальнейшем он выступал на правах аренды за английский «Норвич» и московское «Динамо». Норвежец покинул «Ростов» в 2022 году.

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