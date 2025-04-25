Reuters сообщило о предложении ЕС и Украины мониторинга прекращения огня

Страны Евросоюза (ЕС) и Киев, выслушав идеи Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, со своей стороны предложили вести совместный мониторинг за соблюдением прекращения огня под руководством США и поддержке третьих стран. Об этом 25 апреля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ.

«Взять на себя обязательство по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море. <...> Мониторинг [за соблюдением] прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран», — указано в тексте документа.

Отмечается, что украинские и европейские чиновники выступили против некоторых предложений США о прекращении конфликта, выдвинув встречные предложения по вопросам территорий и санкций.

«Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня. Переговоры по вопросу территорий начнутся с определения линии контроля», — уточняетcя в документе.

Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и в целом «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине».

До этого, 23 апреля, Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Кроме того, по его словам, заявление Зеленского про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.