Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков сообщил о встрече Путина и Уиткоффа в Кремле
Армия
Силы ПВО сбили почти 1 тыс. украинских беспилотников за неделю
Мир
Трамп подписал указ о развитии глубоководной добычи полезных ископаемых
Экономика
В Совбезе заявили об отсутствии влияния санкций против РФ на экономику страны
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Мир
В парламенте Эстонии допустили принятие законопроекта против ЭПХЦ
Мир
Трамп назвал преувеличением свои слова о завершении конфликта на Украине за день
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Экономика
Глава ФАС назвал ситуацию с ценами на куриные яйца в России стабильной
Мир
СМИ узнали о желании Apple увеличить производство iPhone для США в Индии
Мир
Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде
Мир
Глава правящей партии Грузии Гарибашвили сообщил об уходе из политики
Интернет и технологии
Российские компании представили разработки в сфере ИИ на выставке GITEX Asia в Сингапуре
Мир
WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона
Общество
Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный достигло столицы Камчатки
Мир
В Гагаузии не подчинятся позиции правительства Молдавии и отпразднуют День Победы
Экономика
Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

Трамп назвал преувеличением свои слова о завершении конфликта на Украине за день

0
EN
Фото: REUTERS/POOL/Al Drago
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп признал, что слова о том, что он сможет завершить конфликт на Украине за один день, были преувеличением обещания. Об этом 25 апреля американской лидер сообщил в интервью журналу Time.

«Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение <… > Очевидно, люди знают, что, когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому [конфликту] будет положен конец», — отметил он.

По словам Трампа, ответственность за развитие украинского конфликта полностью принадлежит бывшему лидеру США Джо Байдену, который всячески пролонгировал боевые действия. Также американский лидер уточнил, что он выступает инициатором по урегулированию конфликта не так давно. Он выразил уверенность, что в данный момент является единственным человеком, который может завершить боевые действия на украинской территории.

Во время предвыборной кампании глава Белого дома отмечал, что ему будет достаточно сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и таким образом завершить конфликт за сутки, напоминает «Газета.Ru».

Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор

Ранее, 7 марта, спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп обещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа, однако не сказал, в какой именно день. Тогда подобные слова вызвали бурную реакцию в зале в виде смеха.

22 января газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп поручил Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. По оценке издания, «почти никто не посчитал», что Келлог сможет выполнить эту задачу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025