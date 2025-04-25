Трамп назвал преувеличением свои слова о завершении конфликта на Украине за день

Президент США Дональд Трамп признал, что слова о том, что он сможет завершить конфликт на Украине за один день, были преувеличением обещания. Об этом 25 апреля американской лидер сообщил в интервью журналу Time.

«Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение <… > Очевидно, люди знают, что, когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому [конфликту] будет положен конец», — отметил он.

По словам Трампа, ответственность за развитие украинского конфликта полностью принадлежит бывшему лидеру США Джо Байдену, который всячески пролонгировал боевые действия. Также американский лидер уточнил, что он выступает инициатором по урегулированию конфликта не так давно. Он выразил уверенность, что в данный момент является единственным человеком, который может завершить боевые действия на украинской территории.

Во время предвыборной кампании глава Белого дома отмечал, что ему будет достаточно сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и таким образом завершить конфликт за сутки, напоминает «Газета.Ru».

Ранее, 7 марта, спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп обещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа, однако не сказал, в какой именно день. Тогда подобные слова вызвали бурную реакцию в зале в виде смеха.

22 января газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп поручил Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. По оценке издания, «почти никто не посчитал», что Келлог сможет выполнить эту задачу.